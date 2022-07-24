24 Июля 2022 16:19

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.

На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует производить 30 % энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.

Фото: akorda.kz







