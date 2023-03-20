Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. В свою очередь Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.



