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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 12:29
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях.
В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами.
В завершение беседы Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.


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