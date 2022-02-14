+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

14 Февраля 2022 17:31
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»
Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к Президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акорда   #Туркменистан   #Сотрудничество   #Политика  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»
Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
Популярное
1 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
4 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
5 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
6 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Читайте также
Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив