Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.
Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.
Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к Президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.
- Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»
- Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов
- Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
- Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
- Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана