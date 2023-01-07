Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

7 Января 2023, 11:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.

Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахстанско-таджикских отношений.

Фото: akorda.kz