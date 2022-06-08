8 Июня 2022 17:18

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне XXXIV заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте состоялись отдельные встречи Главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом, а также с почетными консулами Казахстана в Канаде – президентом канадской урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и президентом Condor Petroleum Доном Стрю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы корпорации в нашей стране и планах на предстоящий период. В частности, были затронуты вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ на Проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз.

Наряду с этим были обсуждены перспективы расширения производственной мощности месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда прямых инвестиций Chevron, направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей среды в Казахстане.

Нил Чапман рассказал Главе государства о ходе строительства газоперерабатывающего завода на этом месторождении, возможностях перенаправления экспортных объемов газа с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.

В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь шла о реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, президент Cameco рассказал Касым-Жомарту Токаеву о деятельности и планах урановой компании в нашей стране. Президент Condor Petroleum сообщил о намеченном строительстве модульных заводов по производству сжиженного природного газа. Также были затронуты перспективы развития казахско-канадского сотрудничества в рамках деятельности Делового совета «Казахстан – Канада».