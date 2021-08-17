Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Стороны обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Главы государств также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Мун Чжэ Ину за оказанное на корейской земле гостеприимство.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил состоявшуюся в 2019 году в Нур-Султане встречу с лидером Южной Кореи, которая придала серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.

– На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад я Вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, действует межправительственная комиссия и деловой совет, – сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность корейской стороне за помощь в борьбе с коронавирусом. Он также проинформировал своего южнокорейского коллегу о казахстанской вакцине QazVac.

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы здравоохранения.

Приветствуя Касым-Жомарта Токаева, Президент Южной Кореи отметил, что с начала пандемии встреча с Президентом Казахстана стала для него первой на высшем уровне.

– Рад принимать Вас в качестве долгожданного, особенного гостя. Очень важно, что наша встреча проходит в год 30-летия Независимости Республики Казахстан и 76-й годовщины Независимости Республики Корея, – заметил Мун Чжэ Ин.

Лидер Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана за активное содействие в возвращении останков национальных героев Кореи Ге Бон У, Хван Ун Дена и генерала Хон Бом До.

Президент Республики Корея высоко оценил роль Казахстана в региональных и международных процессах.

– После обретения Независимости Казахстан благодаря активному, открытому внешнеполитическому курсу и тесному сотрудничеству с другими странами стал самым динамично развивающимся государством в Центральной Азии. Казахстан также неоднократно проявлял лидерство в различных механизмах многостороннего сотрудничества, будучи инициатором создания СВМДА и сопредседателем министерской конференции ВТО. Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений наши страны развивали дружеские отношения и сотрудничество. Даже в условиях пандемии мы продолжали поддерживать тесные контакты путем заочного общения на всех уровнях. Казахстан является важным партнером в корейской государственной стратегии «Новая северная политика». Потенциал развития сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпан, – сказал Президент Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин отметил особый характер связей, которые объединяют два народа.

– Корейский народ испытывает особую любовь к народу Казахстана. Для нас Казахстан является центром Евразийского континента. История двусторонних связей между нашими народами, уходящая во времена Великого Шелкового пути, нашла свое продолжение во время переселения этнических корейцев в Казахстан. Мы с благодарностью помним щедрость народа Казахстана, принявшего в свои теплые объятия корейцев, приехавших с Дальнего Востока, – подчеркнул Президент Южной Кореи.

По завершении переговоров в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея (принято устно);

2. Меморандум о взаимопонимании в сфере архивного дела между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли, индустрии и энергетики Республики Корея;

4. Меморандум о взаимопонимании в сфере управления водными ресурсами между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея;

5. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Кызылординской области и Агентством по делам ветеранов и патриотов Республики Корея;

6. Меморандум о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).