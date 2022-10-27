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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Октября 2022, 12:02
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Европейским Союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.

«Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем Ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень», – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

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«Впервые мы встретились в Брюсселе, с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с Вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата», – сказал Шарль Мишель.

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В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

Вчера Президент Европейского Совета прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Фото: akorda.kz


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