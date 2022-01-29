Касым-Жомарт Токаев прокомментировал принятую резолюцию Европарламента в отношении Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» прокомментировал принятую резолюцию Европарламента в отношении Казахстана в связи с январскими событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое отношение к Европейскому Парламенту, как к институту, достаточно рациональное. Поскольку, сам институт существует. Если бы люди знали, во сколько он обходится государствам-членам, то, наверное, критическое отношение к этому институту было бы более сильным, но во всяком случае, я не хочу комментировать, потому что это дело Европейского Союза. Если они считают необходимым содержать такой институт за такие средства, то, пожалуйста. Резолюция не носит обязательного характера. Это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану. Причем абсолютно необъективную, преждевременную, в данном случае. Поэтому мое отношение к этой резолюции абсолютно спокойное», - сказал Президент РК.

Глава государства также высказался касательно международного расследования событий в Казахстане.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами. У нас есть люди честные, объективные. Некоторых я сегодня уже назвал, которые будут возглавлять общественные комиссии. Я сам не участвовал, также как и моя Администрация, в создании этих комиссий. Они сами по своей воле решили создать подобного рода институты. Пусть работают. Поскольку я сам заинтересован в том, чтобы мы получили истину, правду», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



