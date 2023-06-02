Касым-Жомарт Токаев призвал европейских партнеров принять участие в развитии портов Каспийского моря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз» Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии транспортно-логистической инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Центральная Азия является своеобразным мостом для более чем 80% сухопутных транзитных перевозок по маршруту «Китай – Европа». При этом на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут. Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами.

В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу.

Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой «Пояса и Пути». Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 миллиона тонн груза – это в два раза больше показателя 2021 года», - сказал Глава государства.

Президент РК также пригласил европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря.

«По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тысяч контейнеров к 2030 году.

Для достижения этих показателей мы ведем работу по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Подписана Дорожная карта по синхронному устранению «узких мест» и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Приглашаем европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов. Дополнительные возможности для европейских экспортеров представляет развитие реверсного транзита грузов по Транскаспийскому маршруту», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой «Global Gateway».

«19 мая текущего года Европейский банк представил исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией. В нем обозначено, что так называемая «Центральная транскаспийская сеть», проходящая через территорию Южного Казахстана, определена в качестве «наиболее устойчивого варианта».

По предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения «Центральной транскаспийской сети» оцениваются в 18,5 миллиарда евро.

Для сопряжения этих масштабных проектов предлагается разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского Союза», - подытожил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза. В ходе выступления на форуме Президент обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.