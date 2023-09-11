РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:59, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев присутствует на матче сборных Казахстана и Северной Ирландии

    None
    Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил матч сборных Казахстана и Северной Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кроме того, на матче также присутствует легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин.



    Напомним, в предыдущем матче национальная команда Казахстана в квалификации ЕВРО-2024 уступила сборной Финляндии со счетом 0:1. Единственный гол в той игре забил Антманн.

    Пока у казахстанцев остается 9 баллов, мы занимаем четвертое место в группе. В случае победы сборная Казахстана наберет 12 очков. Кроме того, в этом же туре сыграют между собой сборные Финляндии и Дании, то есть потеря очков сегодня у кого-то из прямых конкурентов за выход неизбежна.


    Теги:
    Спорт Футбол Президент Казахстана Видео Головкин Астана Главная Президент
    Сейчас читают
    03:40, 24 Сентябрь 2023
    Численность пенсионеров в Казахстане побила рекорд
    03:01, 24 Сентябрь 2023
    Похитителей гражданина Индии осудили на 7 и 8 лет в Караганде
    02:14, 24 Сентябрь 2023
    Исторический рекорд установлен на боксерском турнире Азиады-2023 еще до старта
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!