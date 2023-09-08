Сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора ЕВРО-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана принимала команду Финляндии в матче лидеров группы «Н» квалификации к ЕВРО-2024. К сожалению, победу одержали гости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы с первых минут постарались завладеть мячом, но попали под высокий прессинг финнов. Возможно, вынужденно, возможно, тактически, но наши футболисты перешли к более комфортной для себя игре вторым номером, ища свободные зоны среди редутов соперника. И такая тактика едва не привела к голу уже на восьмой минуте, когда Айымбетов обострил игру пасом вразрез на Зайнутдинова, и тот с линии штрафной пробил немного выше. Затем Тагыберген едва не вывел Исламбека Куата один на один с вратарем. Очень неожиданно подключился защитник сборной Казахстана. Финны же играли более осторожно, стараясь разыгрывать позиционные атаки. Пукки едва не выскочил на рандеву с Шацким, заработанный в итоге угловой ни к чему не привел. Потеря мяча в центре поля в середине тайма привела к очередному выходу на ударную позицию Тьему Пукки, но спас вытянувшийся в струнку Игорь Шацкий. Аймыбетов дважды прорывался в штрафную слева, но в первом случае пробил слабо, а во втором прорыв заблокировал защитник. Следом Вороговский едва не перекинул Градецки ударом издали – первый угловой. Вскоре финны забили гол, который не был засчитан – Антман перед прострелом выпустил мяч за лицевую линию. Издали бил Аслан Дарабаев, но прямо по позиции голкипера.

Во втором тайме Максим Самородов сменил Абата Айымбетова. Великолепно сыграл в дебюте второй половины Ян Вороговский, элегантно пяткой выдав пас в штрафную на подключившегося Исламбека Куата – заблокировали финны удар. Поддавили следом финны, обложив штрафную казахстанцев навесами и прострелами. Шестой угловой к 55-й минуте заработали, но грамотно оборонялись защитники «ястребов». Перехватили потом инициативу казахстанцы, проведя затяжную атаку, но перестарался кто-то из наших, допустив фол в атаке.

Потеря мяча на своей половине поля чуть не завершилась плачевно для нашей команды, выручил Шацкий. Завладели мячом казахстанцы и провели весьма перспективную атаку: вышедший на замену Самородов пяткой простреливал в штрафную – угловой, который завершился ничем. А на 77-й минуте финны забили… Антмана вывели один на один, и он пробил точно в дальний угол. На 83-й минуте очень неожиданно пробил Рамазан Оразов с правого края штрафной, заработав корнер. Отбились финны на еще один угловой, а там сфолили «ястребы» на Градецком. К сожалению, до конца матча счет так и не изменился.

Остается наша сборная пока на втором месте в группе, но уже сегодня нас могут обойти датчане, если выиграют у Сан-Марино, что очень вероятно.