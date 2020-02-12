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Касым-Жомарт Токаев принял зампреда Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

12 Февраля 2020 19:11
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Касым-Жомарт Токаев принял зампреда Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах встреч Правительственной комиссии с жителями сел Масанчи, Каракемер, Сортобе, Аукатты и других населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области.

Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на сохранение стабильности в стране, обеспечение единства и взаимопонимания между представителями всех этнических групп.

В ходе встречи особое внимание было уделено таким вопросам, как взаимодействие дунганской общины Жамбылской области с местным казахским населением, изучение казахского языка, уважительное отношение к органам государственной власти.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, АНК, События в Кордае,
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