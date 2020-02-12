Касым-Жомарт Токаев принял зампреда Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах встреч Правительственной комиссии с жителями сел Масанчи, Каракемер, Сортобе, Аукатты и других населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области.

Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на сохранение стабильности в стране, обеспечение единства и взаимопонимания между представителями всех этнических групп.

В ходе встречи особое внимание было уделено таким вопросам, как взаимодействие дунганской общины Жамбылской области с местным казахским населением, изучение казахского языка, уважительное отношение к органам государственной власти.