Касым-Жомарт Токаев принял зампреда Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах встреч Правительственной комиссии с жителями сел Масанчи, Каракемер, Сортобе, Аукатты и других населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области.
Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на сохранение стабильности в стране, обеспечение единства и взаимопонимания между представителями всех этнических групп.
В ходе встречи особое внимание было уделено таким вопросам, как взаимодействие дунганской общины Жамбылской области с местным казахским населением, изучение казахского языка, уважительное отношение к органам государственной власти.
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