Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность лидеру Китая за инициативу проведения столь важного и своевременного мероприятия.

– История наших взаимоотношений уходит корнями в глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайское сотрудничество отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.

– Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 млрд долларов. Из 40 млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. И это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе, – считает он.

Президент высказал намерение и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая китайских партнеров.

– Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана, – заявил Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках мегапроекта «Пояса и Пути». Как считает Президент, за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга.

Глава государства подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай играет важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессии террористов, с которой столкнулась наша страна в начале января.

– Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство Нового Казахстана, – заявил Президент Казахстана.

Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии. Как он отметил, за последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень, где ключевую роль играет интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе в формате регулярных консультативных встреч.

Наряду с этим отмечен рост количества совместных предприятий, реализуются якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры. Открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.

– Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал Правительству и правоохранительным органам, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости эффективного использования огромных возможностей формата взаимодействия «Центральная Азия – Китай». В связи с этим он призвал сосредоточиться на решении следующих задач.

В первую очередь Глава государства полагает необходимым предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. По его мнению, это предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений.

– Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один миллиард долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия – Китай», – сказал он.

Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал активизацию совместной работы по дальнейшему строительству «Пояса и Пути», в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью.

– Главным образом это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны, – считает Президент.

Другой приоритетной задачей Глава государства обозначил диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.

Касым-Жомарт Токаев также отметил актуальность внедрения новых моделей устойчивого развития, в частности декарбонизацию экономики и достижения углеродной нейтральности к 2060 году, и предложил наладить тесное взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере.

Отдельный блок в речи был посвящен вопросу обеспечения безопасности в регионе. Президент привлек внимание к значительным возможностям Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как считает Глава государства, трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень.

Для реализации всех озвученных в ходе сегодняшнего саммита инициатив Касым-Жомарт Токаев предложил поручить руководителям внешнеполитических ведомств инициатив принять соответствующий План действий и обеспечить его качественное исполнение.

В завершение Глава государства поздравил лидера КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Лунным Новым годом, а также пожелал успехов в проведении предстоящих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

– Пусть лозунг Олимпиады «Вместе ради общего будущего!» станет ориентиром и в деле создания надлежащих условий для устойчивого развития государств Центральной Азии и Китая, – заключил Президент Казахстана.

Заслушав выступление Касым-Жомарта Токаева, Си Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны Китая усилий Казахстана по защите независимости, суверенитета и безопасности.

– Уверен, что под Вашим верным руководством все невзгоды будут преодолены, а Казахстан станет более крепким и стойким, – подчеркнул Председатель КНР.

По итогам саммита было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.