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Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана в Акорде

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 15:09
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча Глав двух государств в узком составе.

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photoФото: t.me/bort_01


Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

Телеканал Silk Way проводит трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан.


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