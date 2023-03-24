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Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании «Газпром»

24 Марта 2023, 20:12
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании «Газпром» Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.


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