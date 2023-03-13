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Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Марта 2023, 17:02
Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра юстиции Азамата Ескараева. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период. Главе государства были представлены направления работы, по которым будет проводится дальнейшее реформирование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1000 статей и 1200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

По словам Азамата Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства. В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путем широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.

Президент также был ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.


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