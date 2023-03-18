Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, находящегося в Астане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Приветствуя британского министра, Президент подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, кроме того, визит является важным событием регионального масштаба.

– Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Я обратил внимание на Ваше недавнее выступление в министерстве иностранных дел, в котором изложено долгосрочное видение внешней политики Великобритании. Это действительно очень важная речь, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.

– Хочу дать свою личную оценку нашему сотрудничеству как очень успешному, особенно в области экономики, а также в политической сфере. Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии, – сказал Президент.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского Правительства посетить нашу страну в любое удобное для него время, что предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних связей

В свою очередь Джеймс Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в Казахстане политические реформы.

– Ваша страна является нашим основным торговым партнером в регионе. Мы видим хорошие возможности для совместной работы с целью осуществления планов экономического роста, которые у вас имеется. Думаю, реализуемая Вами программа реформ в области налогообложения будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических отношений, – сказал британский министр.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.