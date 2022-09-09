Касым-Жомарт Токаев принял «Халық қаһарманы» Токтара Аубакирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства встретился с членом Национального курултая Токтаром Аубакировым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Он представил свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки.

На встрече Токтар Аубакиров поддержал инициативы, обнародованные в Послании Президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.

Фото: akorda.kz







