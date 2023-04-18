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Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 14:32
Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отметил важность его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Агентством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Убежден, что Ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с Агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим Вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.

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Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

В свою очередь Рафаэль Гросси поблагодарил Главу государства за теплый прием и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.

«Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с Вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до Вашей будущей программы развития ядерной энергетики», – сказал Гендиректор МАГАТЭ.

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