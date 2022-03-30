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Касым-Жомарт Токаев принял директора Института языкознания Анар Фазылжанову

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 19:50
Касым-Жомарт Токаев принял директора Института языкознания Анар Фазылжанову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован об основных результатах деятельности сотрудников Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Анар Фазылжановой, Институт работает по трем основным направлениям. Первое – исследование теоретических аспектов лингвистики казахского языка в контексте развития мирового языкознания. Второе направление – цифровизация казахского языка, в частности, создание электронного информационного ресурса Национальный корпус казахского языка. Третье направление – реформирование казахского языка, направленное на расширение сферы его применения.

Глава государства, высоко оценив труды ученых Института языкознания, пожелал им успехов в научной деятельности.


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