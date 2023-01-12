Касым-Жомарт Токаев примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга»

12 Января 2023, 12:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 13 января, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе саммита главы государств и правительств развивающихся стран обсудят перспективы объединения усилий для решения актуальных проблем современного мира.

Фото: akorda.kz