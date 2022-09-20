20 Сентября 2022, 18:24

Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент Казахстана примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ № 1».

Пленарное заседание откроет и будет вести Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Выступление Главы государства ожидается ориентировочно в 11:45-12:15 часов по времени Нью-Йорка.