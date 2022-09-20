20 Сентября 2022, 21:11

Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Еврокомиссии совершить визит в РК

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел двусторонние переговоры с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.

Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года. В частности, затрагивались вопросы реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической отраслях.

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства.

Президент Европейского комиссии высоко оценила реализуемые под руководством Президента Казахстана масштабные реформы в стране.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен совершить официальный визит в Казахстан.

Фото: t.me/bort_01















