Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра ОАЭ в Казахстан

18 Января 2023, 16:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр «Астана» наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность Президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.

Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита.

Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

Вчера Президент принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ и встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото: akorda.kz