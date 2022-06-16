16 Июня 2022 10:51

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в новообразованную Улытаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

В Жезказгане Президента встретили аким области Улытау Берик Абдыгалиулы и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития Улытауской области и города Жезказгана.

Во второй половине дня Глава государства посетит историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.

