10:58
16 Июня 2022 10:51
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в новообразованную Улытаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».
В Жезказгане Президента встретили аким области Улытау Берик Абдыгалиулы и аким Карагандинской области Женис Касымбек.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития Улытауской области и города Жезказгана.
Во второй половине дня Глава государства посетит историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.
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