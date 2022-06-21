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    03:43, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    21 июня лидер Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с Эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».



    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Экономика Сотрудничество Главная Президент
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