Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

21 июня лидер Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с Эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».