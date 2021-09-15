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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Сентября 2021, 18:49
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«16-17 сентября 2021 года Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятиях будут обсуждены текущая ситуация в Афганистане, проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы сотрудничества стран ОДКБ и ШОС», - сообщил Берик Уали в Facebook .

По его информации, Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

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