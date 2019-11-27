+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек

27 Ноября 2019 12:53
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Бишкеке начались переговоры президентов Казахстана и Кыргызстана
Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке Опубликовано видео выступления Президента РК на встрече с главами дипмиссий Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития

Касым-Жомарта Токаева встретили в аэропорту «Манас» Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов.

Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда двусторонних документов. Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы.

Кроме того, Глава государства совместно с Президентом Кыргызстана посетит Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и дом-музей Чингиза Айтматова.

Вместе с тем, 28 ноября в Бишкеке Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Повестка дня мероприятия включает широкий круг вопросов взаимодействия в рамках Организации, а также подведение итогов реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан, Видео,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив