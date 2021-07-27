+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау

27 Июля 2021 11:11
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

Новости по теме
Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента Глава государства принял исполнительного директора компании Eni Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области

« Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области. В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона», - сообщил Берик Уали на своей странице в сети Facebook .



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента
Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области
Популярное
1 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
2 Новые карантинные меры вводят в ВКО
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
5 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
Читайте также
Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив