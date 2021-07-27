Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

« Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области. В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона», - сообщил Берик Уали на своей странице в сети Facebook .



