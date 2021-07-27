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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
27 Июля 2021 11:11
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.
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« Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области. В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона», - сообщил Берик Уали на своей странице в сети Facebook .
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