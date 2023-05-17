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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 12:49
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай Фото: akorda.kz

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

18 мая Президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.

19 мая Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.


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Президент Казахстана   Акорда   Китай   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
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