Касым-Жомарт Токаев предложил России принять совместную программу по мультимодальным перевозкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил России принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огромный потенциал имеют портовые мощности наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортеры ищут альтернативы традиционным маршрутам. Поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава государства отметил планы и проекты России в отношении северного морского пути.

«Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов. Как я говорил, недавно на Восточном экономическом форуме особо важное значение приобретает регулярное взаимодействие транспортных ведомств наших стран. Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок», - добавил Касым-Жомарт Токаев.