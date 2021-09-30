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    13:55, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев предложил России принять совместную программу по мультимодальным перевозкам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил России принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Огромный потенциал имеют портовые мощности наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортеры ищут альтернативы традиционным маршрутам. Поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Глава государства отметил планы и проекты России в отношении северного морского пути.

    «Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов. Как я говорил, недавно на Восточном экономическом форуме особо важное значение приобретает регулярное взаимодействие транспортных ведомств наших стран. Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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