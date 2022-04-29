Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии АНК.

По словам Президента, референдум – это важнейший демократический институт, но в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

«Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике. Это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», - сказал он.

«Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана», - считает Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».