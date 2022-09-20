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Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для глобального миротворчества в Астане
20 Сентября 2022, 22:50

Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для глобального миротворчества в Астане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для глобального посредничества и миротворчества в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо перейти от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций, а также интеграции наших оценок в рамках стратегического планирования и выработки политических курсов. Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству», - сказал Президент РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что саммит СВМДА запланирован на 12-13 октября 2022 года в столице Казахстана.

В штаб-квартире ООН проходят общие дебаты, в ходе которых главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности.


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