Касым-Жомарт Токаев предложил на пост главы Совета мудрецов СВМДА кандидатуру Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Елбасы Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий документ - это положение о Совете мудрецов, который мы сегодня должны принять. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром Президент Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее вице-министр зачитал приветственное обращение Елбасы участникам форума.

«Решение наиболее актуальных проблем континента требует многостороннего подхода и сотрудничества. Форум объединяет 27 государств, которые охватывают 90% территории Азии, что составляет половину населения планеты, генерирует более 50% мирового ВВП и обеспечивает 2/3 роста глобальной экономики», - заявил в обращении Нурсултан Назарбаев.