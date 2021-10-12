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    12:33, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев предложил на пост главы Совета мудрецов СВМДА кандидатуру Нурсултана Назарбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Елбасы Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий документ - это положение о Совете мудрецов, который мы сегодня должны принять. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром Президент Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Ранее вице-министр зачитал приветственное обращение Елбасы участникам форума.

    «Решение наиболее актуальных проблем континента требует многостороннего подхода и сотрудничества. Форум объединяет 27 государств, которые охватывают 90% территории Азии, что составляет половину населения планеты, генерирует более 50% мирового ВВП и обеспечивает 2/3 роста глобальной экономики», - заявил в обращении Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
    Президент Международная деятельность РК СВМДА Президент Казахстана Елбасы Первый Президент - Елбасы Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана
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