КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ ЕЛБАСЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПОЧЕТНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, получивший сегодня полномочия Председателя Ассамблеи народа Казахстана, предложил Елбасы - Нурсултану Назарбаеву стать Почетным Председателем Ассамблеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нестабильность – это конфликты, причем кровопролитные конфликты, это горе сотен тысяч людей. Поэтому, тех безответственных людей, которые призывают к дестабилизации, к нарушению порядка, мы в соответствии с нашим законом и международными обязательствами, будем привлекать к строгой ответственности. Этническое и культурное многообразие Казахстана стало нашим стратегическим ресурсом», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Президента, эта дальновидная политика обеспечила активную поддержку и деятельное участие всех граждан в реализации стратегических реформ.

«Обращаюсь к Вам, многоуважаемый Елбасы - Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать Почетным Председателем Ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит Вам в силу Ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, что все члены Ассамблеи поддержат данное предложение», - заключил Глава государства.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.