Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ».
«К глубокому сожалению, к/вирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.
— inform.kz inform.kz
Напомним, сегодня стало известно о том, что Елбасы Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов , на самоизоляцию ушли Премьер-Министр Аскар Мамин , министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев , министр образования науки Асхат Аймагамбетов , министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
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