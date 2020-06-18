Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ».

«К глубокому сожалению, к/вирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, сегодня стало известно о том, что Елбасы Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов , на самоизоляцию ушли Премьер-Министр Аскар Мамин , министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев , министр образования науки Асхат Аймагамбетов , министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.