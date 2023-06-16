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Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 11:34
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые медицинские работники!

От всей души поздравляю вас всех с профессиональным праздником!

Вы вносите большой вклад в укрепление здоровья людей и улучшение качества нации.

В Казахстане делается все для повышения статуса и репутации медицинских специалистов. Особое внимание государство всегда уделяет сфере здравоохранения. Строительство множества современных очистных сооружений, увеличение количества грантов, выделяемых на подготовку квалифицированных специалистов, оказание социальной поддержки работникам этой сферы – яркое тому подтверждение. В конечном итоге все это способствует формированию здорового общества.

Вы с честью выполняли свои обязанности в критические моменты и смогли оправдать доверие страны. Я искренне благодарю вас всех за ваш нелегкий труд.

Желаю здоровья и процветания!» - говорится в поздравлении Президента.

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Минздрав РК   Здравоохранение   День медицинского работника  
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