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    11:24, 18 Март 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это праздник с глубокой историей. Наурыз пробуждает природу, питает жизнь, призывает к обновлению и возрождению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде.

    Глава государства напомнил, что озвучил свое Послание народу и выдвинул важные инициативы, открывающие путь к построению Нового Казахстана.

    «Все это является закономерным продолжением политических реформ, осуществляемых в стране. Наша цель - создание эффективного государства и справедливого общества, а также повышение благосостояния и улучшение качества жизни нашего народа. Главное - сохранить нашу независимость и сделать Казахстан сильным государством», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

    Теги:
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