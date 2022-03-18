НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это праздник с глубокой историей. Наурыз пробуждает природу, питает жизнь, призывает к обновлению и возрождению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде.

Глава государства напомнил, что озвучил свое Послание народу и выдвинул важные инициативы, открывающие путь к построению Нового Казахстана.

«Все это является закономерным продолжением политических реформ, осуществляемых в стране. Наша цель - создание эффективного государства и справедливого общества, а также повышение благосостояния и улучшение качества жизни нашего народа. Главное - сохранить нашу независимость и сделать Казахстан сильным государством», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.