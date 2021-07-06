НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 6, 2021











