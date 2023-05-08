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Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 22:49
Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату Фото: пресс-служба Акорды.

ТОЛСТИКОВО. КАЗИНФОРМ - Глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана в сопровождении почетного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания.

Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества.

Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.

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