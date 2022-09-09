Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент также оставил запись в книге соболезнований.
Как сообщалось ранее, Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.
Фото: akorda.kz