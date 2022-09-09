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Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Сентября 2022, 15:51
Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент также оставил запись в книге соболезнований.


Как сообщалось ранее, Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.

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Фото: akorda.kz





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