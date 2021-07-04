Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Национальному дню домбры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил концерт, посвященный Национальному дню домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравив казахстанцев с Национальным днем домбры, Касым-Жомарт Токаев отметил, что чествование домбры, инициатором которого был Елбасы, превратилось в добрую традицию.

«Этот праздник прославляет самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни. Казах и домбра – неразлучные понятия. Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождения кюя «Ақсақ құлан» («Хромой кулан»). Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд», – сказал Президент.

По его словам, величественные звуки двух струн хранят музыкальное наследие Великой степи и тайны наших предков. Наш народ через кюи передавал свои радости и печали, мечты и надежды. Глава государства подчеркнул, что нет казахов, которых не вдохновляли бы звуки домбры, а мелодия этого инструмента звучит везде, где живут наши соотечественники. И сегодня благородное наследие покоривших всю степь кюйши – это наше бесценное духовное достояние.

«Сарыарқа» Курмангазы, «Саржайлау» Таттимбета – вершины искусства кюя. «Аққу» Нургисы – уникальное произведение, его звуки проникли в кровь и плоть казахов. Сакральное наследие, которое оставили нам эти гении, сегодня стало достоянием всего человечества. Искусство кюя вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО. Немало делается в Казахстане для популяризации домбры и продолжения традиций кюя. В столице возведен памятник великому Курмангазы. А накануне был торжественно открыт монумент в честь кюйши Дины», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что дух нации, обладающей развитой культурой, всегда будет на высоте. Поэтому подрастающее поколение должно достойно продолжить традиции этого сакрального искусства. Поддержав инициативу о введении факультативного изучения домбры в школе, Глава государства выразил уверенность, что эти уроки окажут положительное влияние на укрепление национального самосознания детей, расширение их мировоззрения и повышение культурного уровня.

«С 1 мая этого года по государственному заказу начали работать творческие кружки, в работе которых дети смогут участвовать бесплатно. Это будет способствовать их приобщению к национальным ценностям. Очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к домбре. Сегодня молодые исполнители совмещают исполнение на домбре с современной музыкой и таким образом знакомят мир с звучанием этого инструмента. Это повышает интерес народов мира к нашей истории и культуре, формирует неповторимый образ Казахстана», - сказал Президент.

В заключение Касым-Жомарт Токаев отметил, что музыкальное искусство не разделяет людей по национальному или языковому признаку, а мелодия домбры объединяет все этносы нашей страны на основе общих ценностей и ведет к духовному единству.

«Домбре, которая поднимает дух нашего народа, отведено почетное место в каждом доме. Домбра – это душа казахского народа», – сказал Президент.



