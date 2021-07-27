+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.

27 Июля 2021 14:15
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Президента Казахстана в Акмолинскую область началась с посещения предприятия KazRost Engineering Ltd., которое осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов VECTOR410KZ и ACROS в рамках сотрудничества с российской компанией «Ростсельмаш». Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха по сборке сельскохозяйственной техники и тракторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента Глава государства принял исполнительного директора компании Eni

Как сообщил директор компании Кайрат Калманбаев, в прошлом году было произведено 504 комбайна на 29,5 млрд тенге. До конца нынешнего года планируется собрать 598 комбайнов и 300 колесных тракторов четырех моделей марки YTO. Сейчас на предприятии трудятся 162 человека.

Глава государства отметил значимость выпускаемой продукции для целинных регионов Казахстана.

– В принципе, сельхозмашиностроение – приоритетное направление для нас. Правительство должно заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40 процентов. Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелегкая, мы будем решать эти вопросы. Конечно же, Казахстан должен быть с развитым сельским хозяйством. Мы должны перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Сейчас мы работаем с крупными компаниями и инвесторами, – сказал Президент.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Промышленность   #Сельское хозяйство   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента
Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
Популярное
1 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
2 Новые карантинные меры вводят в ВКО
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
5 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Сенатор Гумар Дюсембаев: проблемы малых сел должны быть решены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив