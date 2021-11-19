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Касым-Жомарт Токаев посетил Дом социальных услуг в Алматы

19 Ноября 2021 15:42
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Касым-Жомарт Токаев посетил Дом социальных услуг в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил недавно открывшийся Дом социальных услуг в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент осмотрел зал обслуживания, где ознакомился с проводимой здесь работой. Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что центр на сегодня остается единственным подобным социальным объектом в стране. Данную практику планируется применять и в других регионах.

Учреждение оказывает малообеспеченным слоям населения услуги в различных сферах по принципу «одного окна». С учетом того, что в центр обращаются граждане, испытывающие жизненные трудности и переживающие семейные конфликты, здесь открыты кабинеты правовой и психологической помощи. Также оборудована игровая площадка для детей.


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#Президент Казахстана   #Алматы  
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