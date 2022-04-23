РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках общереспубликанской экологической акции «Бiрге – таза Қазақстан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.




    В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва.

    В ходе субботника Президент побеседовал с эковолонтерами и членами Президентского молодежного кадрового резерва.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. «Дерево – это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу», – убежден Президент.

    «Выражаю всем признательность. Вы – будущее нашей страны. Мы вместе должны построить Новый Казахстан, Вторую республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех», – сказал лидер Казахстана.

    В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили Президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.

    Участники акции высадили 15 лип и 35 дубов.


    Теги:
    Экология Президент Казахстана Видео Молодежь Астана Главная Президент
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!