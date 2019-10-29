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вчера 19:21
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вчера 18:52
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Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль яблоневые сады близ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопрос сохранения яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Варварство. Просто недопустимо. К сожалению, это происходит из-за попустительства соответствующих органов. Вопрос сохранения и культивации яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау должен быть взят на особый контроль. Это же достояние нашего города Алматы и всего Казахстана. Необходимо провести инвентаризацию природоохранных зон в окрестностях города и навести строгий порядок в вопросах их использования. Акимату следует активизировать работу по озеленению города и возрождению легендарного алматинского апорта. Здесь же стоит задача восстановления знаменитого Ботанического сада - своеобразного символа нашего города», - сказал Глава государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
Отметим, ранее в городе также были установлены факты кражи горного чернозема.
Также полиция расследует факт вырубки частного яблоневого сада в Алматы.
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