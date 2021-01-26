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    14:27, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил разработать энергетический баланс РК до 2035 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать энергетический баланс РК до 2035 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из важнейших условий дальнейшего развития страны является бесперебойная надежная работа электроэнергетической системы. В последнее время из-за исторической зависимости от энергосистем соседних стран участились случаи перебоев электроснабжения в южных регионах. Произошедшая 10 января авария в энергосистеме на западе Казахстана показала недостаточно надежную работу изолированной энергосистемы даного региона. Я поручаю Правительству и фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки начать работу по усилению южной зоны электроэнергетической системы, а также разработать схему усиления транзитных связей между западными областями страны. В перспективе следует обеспечить их объединение с единой электроэнергетической системой Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

    «Принимая во внимание прогнозируемый дефицит электрической мощности к 2027 году, поручаю Правительству разработать энергетический баланс РК до 2035 года. Он должен учитывать не только внутренние аспекты, потребление, генерацию маневренных мощностей, увеличение доли экологически чистой энергии, но и планы по развитию энергосистем наших соседей», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



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