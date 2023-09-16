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    13:55, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам

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    Президент Казахстана дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    «В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна», - говорится в сообщении Акорды.

    Теги:
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