Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК поручил активизировать расследование по проекту строительства монорельсового транспорта «Астана LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы обратиться к Агентству по противодействию коррупции с поручением активизировать расследование. Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, но это было запланированное бегство – понятно, не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение, их подписи наверняка есть», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что это не проблема, которая фокусируется на одном исполнителе, даже если он руководитель компании ЛРТ.

«Например, решение принимал акимат же. Пойдите глубже, это очень спорный проект, экономически непонятный. Конечно же, придется его реализовывать, как настаивают Правительство и акимат, поскольку есть и международные обязательства. Но давай разберемся с этим вопросом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в июле т.г. Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.